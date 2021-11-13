Тело молодого сирийца было обнаружено недалеко от границы с Белоруссией, сообщила польская полиция 13 ноября

По словам правоохранителей Подляского воеводства страны, тело было обнаружено в лесу 12 ноября.

«Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти», — говорится в сообщении полиции.

Подляское воеводство Польши граничит с Гродненской областью Белоруссии, где в течение последних десяти дней скопились несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, пытающихся достичь территории стран ЕС.

Польские власти возвели вдоль границы проволочные заграждения и направили в пограничные районы дополнительные воинские подразделения. «Сдерживать мигрантов нет ни сил, ни денег»: как можно разрешить кризис на границе Белоруссии и ЕС © REUTERS, via REUTERS



Польша и другие страны Евросоюза обвиняет Белоруссию в умышленном создании кризиса.

Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям.

Они также напоминают, что большинство беженцев происходит из стран, сильно пострадавших в результате действий НАТО — военного блока, в состав которого входит и Польша.