По словам правоохранителей Подляского воеводства страны, тело было обнаружено в лесу 12 ноября.
«Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти», — говорится в сообщении полиции.
Подляское воеводство Польши граничит с Гродненской областью Белоруссии, где в течение последних десяти дней скопились несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, пытающихся достичь территории стран ЕС.
Польские власти возвели вдоль границы проволочные заграждения и направили в пограничные районы дополнительные воинские подразделения.
Польша и другие страны Евросоюза обвиняет Белоруссию в умышленном создании кризиса.
Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям.
Они также напоминают, что большинство беженцев происходит из стран, сильно пострадавших в результате действий НАТО — военного блока, в состав которого входит и Польша.