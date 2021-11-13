Киевские власти не обладают и частью инструментария, чтобы повлиять на сертификацию российского газопровода «Северный поток - 2». Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

Киевские власти считают, что «Газпром» обязан качать газ в Европу через украинскую ГТС и пытается помешать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Митрахович подчеркнул, что у Украины нет возможности повлиять на процесс сертификации. «Северный поток — 2»: решение о сертификации проекта может быть принято в январе, а «Газпром» восстановил закачку газа в хранилища Европы © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Украина не может остановить «Северный поток-2», у нее нет для этого достаточных ресурсов. Украина — это не какая-то там сверхдержава, с возможностями экономического, политического, военного и какого угодно влияния. Все, что может Украина делать, это жаловаться своим старшим политическим братьям — Вашингтону, Брюсселю. Она это делает, это находило понимание у части западной элиты, и она выступала против «Северного потока-2», но в целом украинские просьбы помешать этому проекту не находили понимания», — сказал Митрахович.

С другой стороны, как отмечает эксперт, часть европейских элит прямо заинтересована во вводе «Северного потока-2» в эксплуатацию. Среди них Митрахович называет «Христианских демократов» в Германии, СДПГ в Германии, и правительство Австрии.

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