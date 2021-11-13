Местные жители оказывают помощь беженцам, проникшим в пограничные районы Польши из Белоруссии, а гуманитарные организации и политики критикуют жестокие действия польских властей, сообщил 12 ноября телеканал «Аль-Джазира»

Тысячи беженцев, в основном из стран Ближнего Востока, пытаются проникнуть на территорию ЕС через белорусско-польскую границу.

Польские пограничники возвели на границе заграждения из колючей проволоки и не позволяют беженцам переходить на польскую территорию. Тем не менее, некоторым из них это удаётся.

Издание рассказывает о польском активисте по имени Михал, оказывающем помощь беженцам вопреки запрету правительства.

Рядом с его домом находится памятный знак, установленный в честь местных жителей, прятавших евреев от немецких нацистов в годы Второй мировой войны. «Я не укрываю евреев»: полячка рассказала об обстановке на белорусской границе © REUTERS, via REUTERS

Михал, чья семья жила в этих местах на протяжении нескольких поколений, рассматривает свои действия как продолжение дела своих предков, сообщает «Аль-Джазира».



По словам Михала, польское правительство должно немедленно отменить запрет на доступ гуманитарных организаций в пограничную зону и прекратить насилие по отношению к беженцам.

С ним согласна депутат Европарламента Магдалена Адамович, чьи слова также публикует издание.

«Безопасность на границе не означает, что люди должны там умирать», — заявила польский политик.

Она также призвала к прекращению «незаконных» действий польских властей по насильственному возвращению беженцев в Белоруссию.