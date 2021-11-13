Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, попавший в опалу в связи с конфликтом с правящей партией, начинает собственную политическую карьеру. О том, какие шаги предпримет Разумков, рассказал в интервью Украина.ру политолог Алексей Якубин

Эксперт напомнил, что Разумков после отставки с поста спикера Рады не занят жесткой критикой власти. После публикаций "Pandora Papers", обличающих президента Владимира Зеленского в коррупции, Разумков не стал «раскручивать» эту тему, подчеркнул Якубин.

«Мне кажется, что у Разумкова в этом плане пока что избрана такая стратегия — не сильно уходить в сторону критики действующей власти, а больше пытаться позиционировать себя, как-то пытаться активно присутствовать, но без того, чтобы сильно уходить в персонализированную критику. И тем более превращаться в человека, который бы разбрасывался доказательствами, что он там был, и «я сейчас записи покажу» или еще что-то. Мне кажется, что у него немножко другая стратегия», — сказал собеседник издания.

Якубин в заключение отметил, что Разумкову было бы выгодно изгнание из парламента правящей партией, так как несправедливо обиженных властью на Украине любят.

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