Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о запрете въезда на Украину гражданам России или введении для них визового режима, сообщило 11 ноября агентство «РИА Новости»

Такую петицию разместил 2 ноября в сети Facebook украинский националист Сергей Стерненко. За неделю петицию поддержали более 25 тысяч человек.

По украинским законам, если петиция собирает 25 тысяч подписей, президент страны обязан рассмотреть её в течение 10 дней. О результатах рассмотрения глава государства обязан сообщить на своём официальном сайте. Секретарь СНБО объяснил, почему Украина не вводит визовый режим с РФ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Стерненко не скрывал, что составил петицию с целью поставить Зеленского в неудобное положение.

«Очень интересно наблюдать, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами», — написал радикал в своём аккаунте в Facebook.

Правительство Украины утверждает, что вооружённый конфликт на востоке страны является, якобы, войной между Российской Федерацией и Украиной. Официальные лица РФ опровергают эти заявления, указывая на то, что конфликт является внутренним противостоянием киевского правительства и населения Донбасса.