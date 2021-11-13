Россия называет абсурдными обвинения в свой адрес в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, передает его слова Lenta.ru 13 ноября

Ранее в СМИ сообщалось, что европейские функционеры отказываются вести переговоры с официальными представители Белоруссии по поводу миграционного кризиса, так как считают власти этой страны «нелегитимными». Лукьянцев, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос с беженцами должен решаться в рамках прямых переговоров. Лукашенко сообщил о переправке оружия из Донбасса в лагерь беженцев на польской границе © AP, Czarek Sokolowski

«Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», — отметил он. При этом закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов, считает Лукьянцев.

Дипломат отметил, что сопредельные Белоруссии страны Европы наотрез отказываются наладить конструктивное взаимодействие с Минском.

«Стягиваются и вооруженные формирования, роются рвы, возводятся стены и натягивается колючая проволока, вызывает самые непривлекательные ассоциации, с которыми хотелось бы навсегда порвать», — сказал Лукьянцев.

Группа мигрантов из стран Ближнего Востока собралась 8 ноября на белорусско-польской границе. По оценкам СМИ, их количество составило около 3-4 тысяч человек. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии не осталось «ни сил, ни средств» охранять европейские границы после введения санкций против страны.