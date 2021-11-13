Население Украины уменьшается угрожающими темпами, заявила 12 ноября, выступая в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов», лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко

Политик указала, что, начиная с 2014 года, демографический спад в стране резко усилился, и в текущем году убыль населения, по прогнозам, составит до 400 тысяч человек.

«Мы вместе с вами теряем людей, теряем население с такой скоростью, что я не знаю, как мы его будем восстанавливать», — заявила Тимошенко

Бывший примьер-министр сравнила уменьшение населения с ежегодным исчезновением с карты Украины пяти или шести городов среднего размера.



Политик обвинила нынешние власти Украины в абсолютно недостаточном финансировании здравоохранения, несмотря на угрожающую демографическую ситуацию. Медведчук объяснил демографическую катастрофу на Украине © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В 1991 году, то есть на момент образования страны как независимого государства, население Украины составляло почти 52 миллиона человек.



К 2014 году население страны уменьшилось до 45 миллионов, а в этом году составляет, по разным данным, от 37 до 41 миллиона человек.

Украина является одной из немногих стран мира, не проводившей перепись населения более 20 лет.