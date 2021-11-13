У Киева не остается иного выхода, кроме как просить Россию о поставках электроэнергии. Перед лицом коллапса на Украине США могут начать уговаривать Россию помочь, рассказал в интервью изданию "Народные новости" 9 ноября политолог Михаил Погребинский

Ранее сообщалось, что белорусское предприятие «Белэнерго» прислало письмо украинскому «Энергоатому» о прекращении поставок электроэнергии. Погребинский заявил в интервью "Народным новостям", что после прекращения поставок белорусской электроэнергии Украина окажется в тяжелейшем положении, и без помощи России обойтись не удастся. Погребинский назвал идею «новой стены Яценюка» крепчающим маразмом © Facebook, Арсеній Яценюк

«Не знаю, насколько помощь может оказать Европа в этой ситуации, она сама имеет ряд проблем. Нет другого решения, кроме как обращаться к "Газпрому". Есть также вариант, что американцы будут уговаривать Россию, чтобы она помогла Украине, а взамен что-то пообещают», — подчеркнул Погребинский.

Ранее эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру назвал текущее положение дел в украинской энергосфере «дикостью», и отметил, что были все возможности избежать коллапса.