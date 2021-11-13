Таких беспилотников как «Байрактар», изготовленных на таком технологическом уровне, у ЛДНР нет. У республик кустарные одноразовые модели, предназначенные либо для уничтожения батареи противника, либо живой силы. Однако Донбассу есть чем ответить, заявил Ходаковский.
«У нас есть разработки, которые по своим характеристикам далеки от «Панциря», но в то же время способны выполнять подобные задачи…У нас весь промышленный комплекс, который включает 32 предприятия и носит наименование «ГИК», уже произвел разработку, и даже были сделаны опытные установки, которые предполагалось представить на какой-то военной выставке в России. Это делается на базе имеющегося у нас вооружения», — сказал собеседник издания.
В принципе, донецкая система вполне справляется с «Байрактаром», он ведь летает в звуковом режиме, и летает на тех скоростях, на которых его можно доставать. И производит отстрел боеприпасов на тех высотах, где его можно доставать, заключил Ходаковский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.