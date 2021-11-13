Беспилотников на уровне турецких Байрактаров у народных республик Донбасса нет, однако в разработке технологические средства сопротивления им. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Таких беспилотников как «Байрактар», изготовленных на таком технологическом уровне, у ЛДНР нет. У республик кустарные одноразовые модели, предназначенные либо для уничтожения батареи противника, либо живой силы. Однако Донбассу есть чем ответить, заявил Ходаковский. Ходаковский объяснил, сколько времени продлится война между Россией и Украиной © предоставлено Александром Ходаковским

«У нас есть разработки, которые по своим характеристикам далеки от «Панциря», но в то же время способны выполнять подобные задачи…У нас весь промышленный комплекс, который включает 32 предприятия и носит наименование «ГИК», уже произвел разработку, и даже были сделаны опытные установки, которые предполагалось представить на какой-то военной выставке в России. Это делается на базе имеющегося у нас вооружения», — сказал собеседник издания.

В принципе, донецкая система вполне справляется с «Байрактаром», он ведь летает в звуковом режиме, и летает на тех скоростях, на которых его можно доставать. И производит отстрел боеприпасов на тех высотах, где его можно доставать, заключил Ходаковский.

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