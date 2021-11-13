Особенно острой проблема афганских беженцев может стать весной 2022 года, когда талибы* начнут терять власть, считает руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Поток афганских беженцев после захвата власти талибами остановился в республиках Средней Азии. Однако страну вскоре ждет масштабный кризис, и ситуация с беженцами может ухудшиться, считает Серенко. Еще около 130 украинцев хотят покинуть Афганистан - Кулеба © пресс-служба президента Украины

«Угроза беженцев сохраняется. Особенно остро она может стать весной 2022 года, когда обнищание населения достигнет катастрофических масштабов. Сегодня в Афганистане от голода дети умирают, чего никогда не было при Гани и при предыдущих администрациях. Это совершенно дичайшие вещи, когда родители продают одних детей, чтобы прокормить других, но это стало повседневностью», — сказал Серенко.

Собеседник издания подчеркнул, что ситуация в стране будет только ухудшаться.

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