С учетом того, что надвигающейся зимой Украина может погрузиться в коллапс, что приведет к массовым бунтам населения и возможной смене власти, маленькая война (хоть и дистанционная) отвлечёт внимание населения от ошибок команды Владимира Зеленского, пояснил эксперт.
«Я далек от шапкозакидательских настроений, типа «мы будем сбивать Байрактары», которые высказывают ряд «военных экспертов» и «военкоров». Нечем ДНР/ЛНР сбивать Байрактары. Это главный фактор для оценки», — подчеркнул Коротченко.
Мы находимся в такой развилке событий, которая непонятно чем завершится, и как российскому руководству на это придется реагировать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.