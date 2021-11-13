Применяя Байрактары, Киев пытается поставить РФ в ситуацию, когда она будет вынуждена действовать военным путем для защиты своих граждан. А это приведет к новым санкциям Запада, который может ударить в том числе по сертификации «Северного потока — 2», рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью Украина.ру

Игорь Коротченко. Кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, пояснил эксперт.

«Я далек от шапкозакидательских настроений, типа «мы будем сбивать Байрактары», которые высказывают ряд «военных экспертов» и «военкоров». Нечем ДНР/ЛНР сбивать Байрактары. Это главный фактор для оценки», — подчеркнул Коротченко.

Мы находимся в такой развилке событий, которая непонятно чем завершится, и как российскому руководству на это придется реагировать, заключил собеседник издания.

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