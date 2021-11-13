Мы не можем исключать, что Украина с помощью Байрактаров перейдет к дистанционным методам нанесения удара по военной и экономической инфраструктуре Донбасса. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко. Кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что такого рода анализ идет в соответствующих российских структурах. Понятно, что это все делается за закрытыми дверьми, но понятно, что компетентные органы тщательно рассматривают новое изменение ситуации после нанесения Украиной удара Байрактаром», — указал Коротченко.

Размещение в Ростовской области зенитно-ракетных комплексов вроде «С-400» и современных комплексов радиоэлектронной борьбы сможет создать бесполетную зону над Донбассом, но это вопрос оценки рисков и целесообразности такого решения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.