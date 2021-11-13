Вопрос заключается в том, какие меры реагирования будут найдены и сочтены наиболее оптимальными для предотвращения наиболее опасных сценариев со стороны российского руководства, это вопрос комплексной оценки военных, политических и дипломатических рисков, отметил эксперт.
«Я думаю, что такого рода анализ идет в соответствующих российских структурах. Понятно, что это все делается за закрытыми дверьми, но понятно, что компетентные органы тщательно рассматривают новое изменение ситуации после нанесения Украиной удара Байрактаром», — указал Коротченко.
Размещение в Ростовской области зенитно-ракетных комплексов вроде «С-400» и современных комплексов радиоэлектронной борьбы сможет создать бесполетную зону над Донбассом, но это вопрос оценки рисков и целесообразности такого решения, заключил собеседник издания.
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