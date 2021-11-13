России и Западу в случае краха Украины нужно будет лишь обеспечить минимальный контроль над населением и территорией, других интересов у них на Украине нет. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Эксперт отметил, что изначально Россию на Украине интересовал большой рынок сбыта и люди с высокой производительностью труда, но рынок исчезает, потому что платежеспособность населения падает, а производить что-то и на востоке, и на западе Украины крайне проблематично, а экономический потенциал Украины сейчас в половину меньше от того, что было 10 лет назад.

«В этих условия остаются только гуманитарные соображения. Мы не можем допустить, чтобы люди там друг друга убивали, чтобы там был бандитизм и каннибализм. Для этого нужны некие международные силы, которые будут следить за порядком на улицах городов. Но полностью брать ответственность за нее Россия не хочет и не будет, и в этом, повторюсь, главный смысл послания Путина и Медведева», — констатировал Зубец.

Главная проблема Украины в том, что у нее нет проекта будущего, как они будут жить и развиваться, поэтому остается ждать, пока страна окончательно дезинтегрируется, добавил экономист.

Судя по тому, что происходит с ее экономикой, этот процесс не за горами. Это вопрос нескольких лет, заключил собеседник издания.

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