Европейская пресса обвиняет Газпром в «недостаточных объемах» закачки газа в хранилища на территории ЕС. О неудачных попытках открыть антимонопольное расследование против российской корпорации рассказал в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

8 ноября заканчивается сезон закачки газа в российские хранилища, и президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать заполнения хранилищ, которые принадлежат Европе. Определенные круги в Брюсселе пытаются обвинить Россию в манипулировании рынком и затягивании процесса, сообщил эксперт. Юшков рассказал, при каких условиях Россия начнет поставлять газ на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

«Темпы заполнения этих хранилищ — это уже вопрос другой. Путин же не написал, кровью не поклялся, сколько должно быть кубометров, какие сроки…Закачка пошла. Можно обвинить «Газпром», что он мало закачивает, в европейской прессе такие обвинения идут, но пока они не переходят во что-то юридически значимое. Антимонопольного расследования против «Газпрома» нет, хотя к этому призывают 40 депутатов Европейского парламента…К тому же те 40 — они из одних и тех же стран — Польши и Прибалтики, а лидеры Германии, Франции, Италии и остальные депутаты об этом не говорят», — сказал Митрахович.

В условиях неукоснительного исполнения контрактов «Газпромом» сложно обвинить российскую компанию в манипулировании рынком. По мнению Митраховича, газ будет закачиваться, а контракты — исполняться.

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