Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее написал статью, посвященную 29-летию установления российско-казахстанских отношений, в которой в частности отмечены проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. О реакции на статью в Казахстане рассказал в интервью Украина.ру главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Отдельные проявления притеснений в своей статье отметил глава российского МИД Сергей Лавров. В то же время, национал-патриотические круги Казахстана заявляют, что ксенофобии в стране нет, заявил Намовир. Казахстан хочет приобрести одну из крупнейших платежных систем Украины © psm7.com

«Что касается слов о том, что в Казахстане нет дискриминации и ксенофобии, то национал-патриотическая аудитория всегда об этом говорит. Какие бы эксцессы ни происходили, это традиционная для них отговорка. Якобы все у нас хорошо, и все, что об этом говорят — неправда», — сказал собеседник издания.

Со стороны официальных лиц Казахстана реакции последовать не должно, так как статья Лаврова комплементарна и выдержана в дипломатическом ключе, заключил Намовир.

Полностью интервью можно прочитать здесь.