Лавров в своей статье обратился к казахстанским властям с сигналом о важности поддержания прежнего уровня сотрудничества, считает Намовир.
«Судя по всему, на этот раз это действительно был сигнал казахстанским властям. Если говорить простыми словами, то Лавров сказал, что тесные политические и экономические связи — дорогого стоит. У нас большое количество взаимных экономических проектов, у нас растет товарооборот, у нас большой потенциал к сотрудничеству, поэтому, ребята, давайте не будем все это портить и создавать проблемы там, где их создавать не нужно», — сказал собеседник издания.
Глава МИД России отметил нетерпимость официальных представителей Казахстана к ксенофобии, инспирируемой зарубежными технологиями. По мнению Намовира, Лавров в этом выразил поддержку казахстанским властям и надежду на то, что эта линия действий будет продолжаться.
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