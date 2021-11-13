Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее написал статью, посвященную 29-летию установления российско-казахстанских отношений. В ней отмечаются успехи интеграции, но также отмечены проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. О сигналах Нур-Султану рассказал в интервью Украина.ру казахстанский эксперт Илья Намовир

Лавров в своей статье обратился к казахстанским властям с сигналом о важности поддержания прежнего уровня сотрудничества, считает Намовир. «У них есть фора». Эксперт рассказал, когда Узбекистан догонит и перегонит Казахстан © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Судя по всему, на этот раз это действительно был сигнал казахстанским властям. Если говорить простыми словами, то Лавров сказал, что тесные политические и экономические связи — дорогого стоит. У нас большое количество взаимных экономических проектов, у нас растет товарооборот, у нас большой потенциал к сотрудничеству, поэтому, ребята, давайте не будем все это портить и создавать проблемы там, где их создавать не нужно», — сказал собеседник издания.

Глава МИД России отметил нетерпимость официальных представителей Казахстана к ксенофобии, инспирируемой зарубежными технологиями. По мнению Намовира, Лавров в этом выразил поддержку казахстанским властям и надежду на то, что эта линия действий будет продолжаться.

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