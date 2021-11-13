Страны Запада полагают, что они обладают неким моральным авторитетом, и это мешает им выстраивать конструктивный диалог с Россией, считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко во время миграционного кризиса в Европе оправданы теми агрессивными мерами, которые предприняли европейские функционеры по отношению к Минску, непризнанием легитимного президента страны. В этом свете Рар отметил главную проблему, мешающую отношениям Запада с Востоком — уверенность стран Запада в собственной моральной безупречности. Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Вы знаете, проблема в отношениях Запада и Востока, Запада и России, Запада и Белоруссии — всегда в том, что Запад считает себя самым главным моральным авторитетом для всего мира, поэтому он и отказывается от какого-то сбалансированного диалога», — заявил Рар.

Рар также отметил, что на Западе лежит большая часть вины за эту ситуацию с мигрантами, но он никогда этого не признает, потому что считает, что он «моральнее» остальных, и что он поэтому делает все правильно.

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