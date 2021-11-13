Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может привести к непредсказуемым последствиям. Скобки раскрыл немецкий политолог Александр Рар в интервью Украина.ру

Беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые концентрируются на западных границах Белоруссии, встречают вооруженные польские пограничники. Польша утвердила план по постройке стены на границе с Белоруссией, а белорусские пограничники, по некоторым свидетельствам, подгоняют беженцев перейти границу страны. Ситуация может выйти из-под контроля, считает Рар. Политолог объяснил, почему беженцы стали «слабым звеном» Европы © РИА Новости, Густаво Вальенте / Перейти в фотобанк

«В то же самое время все больше и больше здесь серьезных историков, аналитиков говорят, что мы в Европе живем уже в ситуации, которая очень напоминает Первую мировую войну, ее начало. Тогда никто войны не хотел, и считал, что война — это безумие, что она приведет к колоссальным жертвам, потому что все были до зубов вооружены — и немцы, и Россия, и Франция, и Англия», — сказал Рар.

И все рано из-за одного сумасшедшего, который выстрелил в эрцгерцога Австро-Венгрии, как мы знаем, Германия объявила войну России, Франции, началась жуткая война, напомнил эксперт о рисках сложившейся сейчас ситуации.

Полностью интервью можно прочитать здесь.