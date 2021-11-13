И.о. канцлера Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что переговоров с Александром Лукашенко Европа вести не будет. Европейцы звонят Путину с просьбой поговорить с Лукашенко, однако президент России предлагает им вести прямые переговоры с президентом независимой Белоруссии, говорит эксперт. 

Немецкий эксперт Рар рассказал об очень опасной волне русофобии, которая прокатывается по Германии
Немецкий эксперт Рар рассказал об очень опасной волне русофобии, которая прокатывается по Германии
© РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В то же время, западные СМИ работают на очернение России, обвиняя её в причастности к миграционному кризису.

«Западная пресса видит свою задачу в том, чтобы постоянно теребить все эти конфликты, чтобы в итоге не было примирения Запада с Россией, чтобы лепить из России образ врага, который всегда "лепится" в ситуации, когда Европейский Союз слабеет, а сейчас он слабеет: энергетический кризис, с Польшей ценностные проблемы и вообще пандемия», — сказал Рар.

Всегда есть определенные силы, которые переводят стрелки с внутренних проблем на внешние — ищут внешнего врага, на которого можно свалить то, что у тебя в доме что-то не получается, охарактеризовал ситуацию в западных СМИ эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.