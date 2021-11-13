Президент России Владимир Путин предостерег западных коллег от навязывания ему ответственности за кризис с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Однако европейские медиа преследуют вполне конкретную цель: о ней в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что переговоров с Александром Лукашенко Европа вести не будет. Европейцы звонят Путину с просьбой поговорить с Лукашенко, однако президент России предлагает им вести прямые переговоры с президентом независимой Белоруссии, говорит эксперт. Немецкий эксперт Рар рассказал об очень опасной волне русофобии, которая прокатывается по Германии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В то же время, западные СМИ работают на очернение России, обвиняя её в причастности к миграционному кризису.

«Западная пресса видит свою задачу в том, чтобы постоянно теребить все эти конфликты, чтобы в итоге не было примирения Запада с Россией, чтобы лепить из России образ врага, который всегда "лепится" в ситуации, когда Европейский Союз слабеет, а сейчас он слабеет: энергетический кризис, с Польшей ценностные проблемы и вообще пандемия», — сказал Рар.

Всегда есть определенные силы, которые переводят стрелки с внутренних проблем на внешние — ищут внешнего врага, на которого можно свалить то, что у тебя в доме что-то не получается, охарактеризовал ситуацию в западных СМИ эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.