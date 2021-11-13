И.о. канцлера Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что переговоров с Александром Лукашенко Европа вести не будет. Европейцы звонят Путину с просьбой поговорить с Лукашенко, однако президент России предлагает им вести прямые переговоры с президентом независимой Белоруссии, говорит эксперт.
В то же время, западные СМИ работают на очернение России, обвиняя её в причастности к миграционному кризису.
«Западная пресса видит свою задачу в том, чтобы постоянно теребить все эти конфликты, чтобы в итоге не было примирения Запада с Россией, чтобы лепить из России образ врага, который всегда "лепится" в ситуации, когда Европейский Союз слабеет, а сейчас он слабеет: энергетический кризис, с Польшей ценностные проблемы и вообще пандемия», — сказал Рар.
Всегда есть определенные силы, которые переводят стрелки с внутренних проблем на внешние — ищут внешнего врага, на которого можно свалить то, что у тебя в доме что-то не получается, охарактеризовал ситуацию в западных СМИ эксперт.
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