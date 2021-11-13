Евросоюз попал в «идеальный шторм» мигрантского кризиса, вызванный им самим санкциями против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что более не будет охранять границы Европы от нелегальных мигрантов. О том, к какой дилемме это привело Брюссель, рассказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Европа попала в двоякую ситуацию: с одной стороны, постройка стены на границе Польши и Белоруссии неприемлема для Европы по идеологическим причинам, с другой — в Брюсселе не хотят потакать Александру Лукашенко. В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

«Меркель говорила, что пока она у власти, никакой новой стены в Европе не будет. Поэтому с одной стороны тут видимо есть идея этих беженцев пропустить в Европу, а с другой стороны Европа не хочет поощрять Лукашенко, и рассматривает его политику как нападение, как оружие против Европы. Поэтому у Европы сложная дилемма. Она не знает, что делать», — сказал Рар.

Европейцы не хотят разговаривать с Лукашенко, чем снова загоняют себя в тупик: президент России Владимир Путин предлагает еврочиновникам общаться с ним напрямую, подчеркнул эксперт.

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