Европа попала в двоякую ситуацию: с одной стороны, постройка стены на границе Польши и Белоруссии неприемлема для Европы по идеологическим причинам, с другой — в Брюсселе не хотят потакать Александру Лукашенко.
«Меркель говорила, что пока она у власти, никакой новой стены в Европе не будет. Поэтому с одной стороны тут видимо есть идея этих беженцев пропустить в Европу, а с другой стороны Европа не хочет поощрять Лукашенко, и рассматривает его политику как нападение, как оружие против Европы. Поэтому у Европы сложная дилемма. Она не знает, что делать», — сказал Рар.
Европейцы не хотят разговаривать с Лукашенко, чем снова загоняют себя в тупик: президент России Владимир Путин предлагает еврочиновникам общаться с ним напрямую, подчеркнул эксперт.
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