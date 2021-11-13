Частью общественности высказывались мнения, что к русским Казахстана в стране относятся как к «пятой колонне», которая поможет России «захватить» Северный Казахстан. Эти мифы развенчал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью Украина.ру

Параллели между Донбассом, Украиной и Казахстаном проводить нельзя, считает Полетаев. Этому есть обоснованные причины, подчеркнул эксперт.

«Определенные опасения были, но север и восток Казахстана — не Донбасс. Там ситуация в силу идеологических причин совершенно другая. Идеологического раскола здесь нет, а демографические перекосы так или иначе устранились. У нас нет этнически однородных регионов, которые проявляют сепаратистские настроения…С точки зрения Казахстана звучали сепаратистские призывы во время празднования юбилея Казачьего войска, но это тоже нейтрализовали. Да и нет сейчас желающих об этом заявить. Казахстан — это унитарное государство, это ощущается с каждым годом», — сказал Полетаев. «У них есть фора». Эксперт рассказал, когда Узбекистан догонит и перегонит Казахстан © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Эксперт в заключение отметил, что у Казахстана нет территориальных проблем с соседями, и страна этим по праву гордится.

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