Договоренности по поставкам казахстанского угля на Украину носили несущественный характер, а задержки в его доставке вызываны пандемией коронавируса, рассказал в интервью Украина.ру руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев

Ранее ряд официальных лиц в Киеве обвинил Россию в блокировании доставки казахстанского угля на Украину. В Нур-Султане выступили с опровержением: пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев заявил о проблемах, связанных с загруженностью российской инфраструктуры. Полетаев, в свою очередь, отметил, что угля на зиму не хватает самому Казахстану. Абзалов рассказал, чем закончится затея Украины выстроить обходной маршрут через Узбекистан и Казахстан © Александр Натрускин

«Более того, нам сейчас самим не хватает запаса угля на зиму в тех регионах, куда газ не дошел. Уголь сильно подорожал, не все могут его купить. Но вообще у нас эта история не вызвала большой резонанс, про нее уже все забыли. Более того, во всех странах Центральной Азии обострилась проблема нехватки электроэнергии, хотя зима еще не началась», — сказал Полетаев.

Мир оказался не готов к пандемии, страдают все, и очень легко найти виноватых рядом. Логистическая проблема — системная, и не так уж сильно это зависит от двусторонних отношений с соседями, заключил эксперт.

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