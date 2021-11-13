Восприятие России в Польше и Венгрии принципиально разное. Исторических пересечений у России с Венгрией гораздо меньше, да и этнокультурная дистанция гораздо больше. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Политическая сторона белорусско-российской интеграции остается отложенной © vk.com, Всеволод Шимов

«Благодаря этому возможны прагматичные, взвешенные, но при этом достаточно "холодные" отношения — о дружбе между Венгрией и Россией я бы все-таки говорить не стал. В Польше ситуация принципиально иная», — констатировал эксперт.

Шимов отметил, что поляки воспринимают Россию как цивилизационного антагониста и геополитического конкурента, поскольку Польша — страна с имперской идентичностью, но именно Россия всегда была основным препятствием на пути польского имперства, и этого поляки простить не могут.

Белоруссия и Украина остаются зоной давней российско-польской конкуренции. С Венгрией у России такой символически значимой зоны оспариваемого влияния нет. Поэтому и конструктива в отношениях Москвы и Будапешта гораздо больше, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.