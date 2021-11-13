Нынешние власти Венгрии во времена падения коммунизма в Восточной Европе были настроены антироссийски — довлело прошлое. Сегодня считается, что Будапешт и Москва друзья. Друзья и союзники нынешние Венгрия и Польша, а вот отношения Польши и России оставляют желать лучшего.
«Благодаря этому возможны прагматичные, взвешенные, но при этом достаточно "холодные" отношения — о дружбе между Венгрией и Россией я бы все-таки говорить не стал. В Польше ситуация принципиально иная», — констатировал эксперт.
Шимов отметил, что поляки воспринимают Россию как цивилизационного антагониста и геополитического конкурента, поскольку Польша — страна с имперской идентичностью, но именно Россия всегда была основным препятствием на пути польского имперства, и этого поляки простить не могут.
Белоруссия и Украина остаются зоной давней российско-польской конкуренции. С Венгрией у России такой символически значимой зоны оспариваемого влияния нет. Поэтому и конструктива в отношениях Москвы и Будапешта гораздо больше, заключил собеседник издания.
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