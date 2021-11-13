Разговоры о проведении досрочных президентских выборов в прошлом году, несмотря на относительно высокий рейтинг Зеленского, были попыткой скрыть нелегитимность его избрания. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады и юрист Владимир Олейник в интервью изданию Украина.ру

Владимир Олейник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Литвин поставил вопрос о привлечении властей к уголовной ответственности по статьям «захват власти», «подделка избирательных документов» и «подделка официальных документов». Государственное бюро расследований Украины отказалось регистрировать исковые заявления.

Эксперт пояснил, что Зеленский планировал подтянуть свой рейтинг к рейтингу своей политсилы на предстоящих парламентских выборах, и поэтому выдвигался кандидатом от партии «Слуга народа», хотя, юридически, на тот момент этой партии не существовало, она была зарегистрирована как местная организация в Кривом Роге.

«Оказывается, что умные люди донесли Зеленскому и его команде, что у них проблемы, потому что они незаконно избраны. Они начали смотреть, что можно сделать, но сделать-то ничего нельзя, потому что партии не было и не было районных, городских и областных конференций. Тогда они решили, словно ящерица, отрубить себе хвост и переформатировать партию. Мол, раньше, возможно, что-то и было не так, но теперь все законно. Он мог бы избраться самовыдвиженцем, пока еще есть рейтинг», — указал Олейник.

По его словам, Зеленскому не удалось это, так как в избирательном кодексе записано, что если президент складывает полномочия, лицу, которое сложило полномочия, запрещено опять выдвигаться, и бывший на тот момент спикером Верховной Рады Дмитрий Разумков предупредил об этом, сказав, что он это не пропустит.

Тогда поняв, что «слугам народа» светит уголовная ответственность, они начали декриминализацию статей за фальсификацию документов в ЦИК, заключил собеседник издания.

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