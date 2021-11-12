Умер академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов, ему было 92 года. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», — говорится в сообщении.

Чазова в министерстве назвали Чазова выдающимся ученым и отметили, что он спас миллионы жизней. Его разработки, добавили в Минздраве, широко применялись в России, США и Европе.

Умер экс-нардеп и премьер-министр Ефим Звягильский © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк Михаил Мурашко.

Евгений Чазов — выпускник Киевского медицинского института. Будучи начальником 4-го управления Минздрава СССР, Чазов консультировал руководителей страны — Леонида Брежнева и Юрия Андропова.

Его пациентами были маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, писатель Константин Симонов, композитор Дмитрий Шостакович, глава академии наук Мстислав Келдыш, президент Египта Гамаль Насер.

Кроме того, в 1996 году он участвовал в операции на сердце президента России Бориса Ельцина.