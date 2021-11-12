Около 17% украинцев вообще не доверяет вакцинации, согласно данным социологического опроса, проведённого «Украинским институтом будущего», опубликованным 12 ноября

Опрос, проведённый с 23 октября по 2 ноября в связи с эпидемией COVID-19 и вакцинацией, был проведён во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных киевскому режиму территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно его результатам, 36% украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса. При этом 48% из них, то есть примерно 17% от всего населения страны, в качестве главной причины нежелания вакцинироваться назвали общее недоверие к прививкам.

Кроме того, другие 10% не собирающихся вакцинироваться украинцев опасаются «мутаций в организме», которые якобы может вызвать прививка от COVID-19, ещё 3% не верят в существование коронавируса, а 1% «боятся чипирования». «Распыляют с самолета»: на Украине прошла акция антиваксеров © Image by Tumisu from Pixabay

Таким образом, можно сделать вывод, что более 20% населения страны находится под влиянием опасных антинаучных предрассудков по поводу прививок.

По состоянию на 12 ноября, на Украине полностью вакцинировано от коронавируса лишь 19% населения, что ставит страну на одно из последних мест в Европе по этому показателю.

Кроме того, в стране широко распространена торговля поддельными справками о вакцинации. В частности, около 10% процентов опрошенных «Украинским институтом будущего» респондентов заявили, что лично знают людей, заплативших за поддельный сертификат о вакцинации.

Поэтому достоверность даже этих 19% вызывает большие сомнения.