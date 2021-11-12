По данным следствия, после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность министра он был привлечен высшим политическим руководством государства к заключению соглашений на поставку угля из ДНР и ЛНР.
«Министр достоверно знал о существовании дефицита угля для обеспечения деятельности государственных энергогенерирующих предприятий Украины, обусловленного срывом поставок угля из ЮАР и блокированием поставок угля из Российской Федерации. Также он осознавал их причины — принуждение Украины к приобретению угля у представителей "Л/ДНР" и понимал, что это способствует экономическому развитию и деятельности террористических организаций "Л/ДНР"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Донбассе выбрали два угледобывающих предприятия ГП «Шахта имени К.И. Киселева и ГП «Луганскуголь», которые были использованы «в преступной схеме поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины». Одно из них при этом не работало.
Для создания видимости законной предпринимательской деятельности, приказами бывшего министра в регистрационные данные этих предприятий были внесены изменения по юридическим адресам в Киеве, а их руководителями были назначены представители ЛНР и ДНР. Следствие полагает, что в результате противоправных действий в распоряжение республик поступили более 200 млн гривен (около 540 млн рублей).
Ранее СМИ сообщили, что в настоящее время Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено по адресам последних известных мест его жительства и его защите.
Демчишин занимал должность министра с 2014 по 2016 год в Кабинете министров Арсения Яценюка, относился к команде бывшего президента Петра Порошенко.