Украинские игроки Battlefield 2042 посчитали оскорбительным название облика одного из персонажей. Обращение к компании-разработчику по этому поводу 12 ноября в своем Twitter опубликовал пользователь под ником Waggle_ua

Игрок обнаружил, что в шутере у русского бойца Петра «Бориса» Гусковского есть скин под названием «Маленький зеленый человек» (или «Зеленый человечек»).

Термин «зеленый человечек» использовался в качестве шуточного названия российских военных в камуфляже, которые прибыли в Крым для контроля за проведением референдума о присоединении полуострова к России.

Взрывное чувство Украины. Неразделенная любовь к Крыму © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Украинский игрок обратился к студии DICE и компании EA с вопросом, считают ли они нормальным то, что в игре присутствует шутка о «российских террористах, оккупировавших часть его страны». Пользователи в комментариях поддержали геймера.

@EA @EA_DICE are you ok with jokingly putting the Russian terrorists that occupied part of my country? Why not add dunno isis or taliban units to the mix? https://t.co/YlugdMDaYyhttps://t.co/uuhi49xwYL pic.twitter.com/NUBIwMOokR — Waggle-free (@Waggle_ua) November 12, 2021

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В настоящее время ни DICE, ни EA не ответили на недовольство украинских пользователей.

Ранее похожий скандал разразился из-за игры Call of Duty: Vanguard. Мусульманских игроков рассердило то, что разработчики разбросали по полу на карте в зомби-режиме страницы из Корана. Компании Activision пришлось извиниться перед пользователями.