Игрок обнаружил, что в шутере у русского бойца Петра «Бориса» Гусковского есть скин под названием «Маленький зеленый человек» (или «Зеленый человечек»).

Термин «зеленый человечек» использовался в качестве шуточного названия российских военных в камуфляже, которые прибыли в Крым для контроля за проведением референдума о присоединении полуострова к России.

Взрывное чувство Украины. Неразделенная любовь к Крыму
Взрывное чувство Украины. Неразделенная любовь к Крыму
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
На Украине «зеленых человечков» считают террористами, поспособствовавшими разделению страны.

Украинский игрок обратился к студии DICE и компании EA с вопросом, считают ли они нормальным то, что в игре присутствует шутка о «российских террористах, оккупировавших часть его страны». Пользователи в комментариях поддержали геймера.

В настоящее время ни DICE, ни EA не ответили на недовольство украинских пользователей.

Ранее похожий скандал разразился из-за игры Call of Duty: Vanguard. Мусульманских игроков рассердило то, что разработчики разбросали по полу на карте в зомби-режиме страницы из Корана. Компании Activision пришлось извиниться перед пользователями.