Самый богатый человек и бизнесмен Украины Ринат Ахметов опроверг данные СМИ о существовании договоренностей с Офисом президента Украины о тональности освещения деятельности власти на его телеканалах. Его слова 12 ноября прозвучали в комментарии «Радио Свобода»*

«Нет, [такие договоренности] не существовали. Я скажу так: одним из больших достижений Украины за 30 лет yезависимости считаю cвободу cлова. Это один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И "Медиа Группа Украина" придерживается этого принципа и будет его защищать», — отметил Ахметов.

По его словам, его телеканалы «предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений, как представителям власти, так и оппозиции» и «если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше, это вопрос к власти».

Ранее Ахметов отказался ответить на вопрос общается ли он или кто-то из окружения напрямую с Владимиром Зеленским и его командой. Также он опроверг данные о том, что представители Офиса президента Украины Зеленского ведут с ним переговоры на повышенных тонах. Якубин рассказал, будет ли большая война Ахметова с Зеленским © Украина.ру

Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении олигарха и президента, сообщила о том, что у Зеленского наступил непростой период в отношениях с Ахметовым и это похоже на начало противостояния.

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Последний с недавних пор стал частым гостем на телеканале «Украина 24», который входит в медихолдинг Ахметова. В эфире Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента