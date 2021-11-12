«Нет, это — неправда. Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски», — отметил Ахметов.
Также он опроверг информацию якобы о сложившемся конфликте с властью.
Ранее Ахметов отказался ответить на вопрос общается ли он или кто-то из его окружения напрямую с Зеленским и его командой. При этом он отметил, что из окружения президента знаком с первым помощником главы государства Сергеем Шефиром и «почтительно к нему относится».
Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении олигарха и президента, сообщила о том, что у Зеленского наступил непростой период в отношениях с Ахметовым и это похоже на начало противостояния.
С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Последний с недавних пор стал частым гостем на телеканале «Украина 24», который входит в медихолдинг Ахметова. В эфире Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента