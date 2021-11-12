Самый богатый человек и бизнесмен Украины Ринат Ахметов опроверг данные СМИ о том, что представители Офиса президента Владимира Зеленского ведут с ним переговоры на повышенных тонах. Об этом 12 ноября он сообщил в комментарии «Радио Свобода»*

«Нет, это — неправда. Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски», — отметил Ахметов.

Также он опроверг информацию якобы о сложившемся конфликте с властью.

Ранее Ахметов отказался ответить на вопрос общается ли он или кто-то из его окружения напрямую с Зеленским и его командой. При этом он отметил, что из окружения президента знаком с первым помощником главы государства Сергеем Шефиром и «почтительно к нему относится». Царев назвал две причины размолвки Ахметова с Зеленским © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении олигарха и президента, сообщила о том, что у Зеленского наступил непростой период в отношениях с Ахметовым и это похоже на начало противостояния.

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Последний с недавних пор стал частым гостем на телеканале «Украина 24», который входит в медихолдинг Ахметова. В эфире Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента