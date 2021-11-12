В случае дефицита Украина может импортировать газ из Словакии. Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в эфире программы «Право на власть» 11 ноября

«На сегодня у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — заявил чиновник.

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Прогнозируемая цена, по которой Украина сможет закупить газ в конце зимы, будет примерно 26 тыс. гривен (почти 72 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров.

«Летом в генерации не было достаточно ликвидности, оборотных средств для того, чтобы заключать контракты и импортировать», — добавил Немчинов.

Он также отметил, что Украина импортирует уголь из Польши и США.

На Украине наблюдаются проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, правительство не смогло учесть все проблемы в вопросе тарифной политики, и больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по выросшим тарифам местным бюджетам нечем.