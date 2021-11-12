«На сегодня у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — заявил чиновник.
При этом он отметил, что НАК «Нафтогаз» располагает достаточными ресурсами для получения такого импорта — и финансовыми, и забронированными мощностями газотранспортной системы.
Прогнозируемая цена, по которой Украина сможет закупить газ в конце зимы, будет примерно 26 тыс. гривен (почти 72 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров.
«Летом в генерации не было достаточно ликвидности, оборотных средств для того, чтобы заключать контракты и импортировать», — добавил Немчинов.
Он также отметил, что Украина импортирует уголь из Польши и США.
На Украине наблюдаются проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, правительство не смогло учесть все проблемы в вопросе тарифной политики, и больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по выросшим тарифам местным бюджетам нечем.