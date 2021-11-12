«На сегодня у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — заявил чиновник.

Украинское газовое уравнение. Доживет ли страна до весны?
Украинское газовое уравнение. Доживет ли страна до весны?
При этом он отметил, что НАК «Нафтогаз» располагает достаточными ресурсами для получения такого импорта — и финансовыми, и забронированными мощностями газотранспортной системы.

Прогнозируемая цена, по которой Украина сможет закупить газ в конце зимы, будет примерно 26 тыс. гривен (почти 72 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров.

«Летом в генерации не было достаточно ликвидности, оборотных средств для того, чтобы заключать контракты и импортировать», — добавил Немчинов.

Он также отметил, что Украина импортирует уголь из Польши и США.

На Украине наблюдаются проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, правительство не смогло учесть все проблемы в вопросе тарифной политики, и больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по выросшим тарифам местным бюджетам нечем.