Соцсети и СМИ опубликовали 12 ноября запись, на которой от киевского моста Патона отваливаются и падают в Днепр куски бетона

Примечательно, что движение автомобильного транспорта по мосту не прекращалось ни во время инцидента, ни после него. Мост имени знаменитого советского учёного Евгения Патона был построен в 1954 году.

На момент завершения строительства сооружение являлось наибольшим в Европе цельносварным мостом. Вопрос о необходимости реконструкции сооружения поднимается с девяностых годов прошлого века. Инфраструктура Украины умирает, люди живут на пороховой бочке © скриншот с видео YouTube

Еще в 2011 году премьер-министр Украины Николай Азаров обещал, что капитальный ремонт моста Патона будет начат после окончания строительства Подольского мостового перехода. По состоянию на сегодняшний день сооружение последнего ещё не завершено.

Между тем, 10 ноября мэр Киева Виталий Кличко признал в интервью, что он каждое утро «молится» о состоянии моста Патона, поскольку сооружение находится в аварийном состоянии.