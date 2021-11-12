Депутату Верховной Рады Гео Леросу, который показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, вручили очередное подозрение за то, что он не опроверг данные в своей публикации о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке. Об этом 12 ноября депутат сообщил в Facebook

«Вы ведь помните, как на видео Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями. За то, что я не опроверг этот факт, который все видели воочию, они меня тоже хотят посадить. Еще раз повторяю, даже этот факт не доказан, а ни одного сообщения об опровержении я не получал от государственных органов», — заявил Лерос.

Отмечается, что в 17:00 (18:00 мск) в Печерском суде депутату будут избирать меру пресечения. Сторона обвинения просит домашний арест. Лерос утверждает, что следователи не доказали, что он не выполнил решение суда.

Госбюро расследований сообщило, что депутат намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности. «По приказу Зеленского»: Лерос нашел в машине трекер слежки © Telegram-канал «Политика страны»

Лерос в конце марта прошлого года опубликовал в интернете видеозапись, на которой брат главы Офиса президента Андрея Ермака обсуждает продажу государственных должностей. На допросе в СБУ Леросу объявили об объединении уголовного производства по признакам незаконного приобретения, сбыта или использования специальных техсредств получения информации с проведением расследования по признакам мошенничества.

Денис Ермак обратился в суд с иском против Лероса о «защите чести и достоинства», однако проиграл и подал апелляцию, которую, как пишут СМИ, выиграл с «помощью» Андрея Ермака.

Ранее Лерос во время выступления в Раде обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что «не боится говорить правду», и что глава государства может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела». Во время своего выступления он показал неприличный жест.

Накануне Лерос сообщил, что ему вручили подозрение в хулиганстве прямо во дворе его дома.