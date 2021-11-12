Пятый президент Украины Петр Порошенко продал свои телеканалы после введения в силу закона об олигархах, понимая, что станет первым, кто понесет ответственность и убытки. Об этом 11 ноября заявил политический эксперт Андрей Золотарев в эфире UKRLIFE.TV

«То, что Порошенко оказался первым, кто дернулся, и у кого сдали нервы, очевидно, понимая, что по нем звонит колокол этого закона. Что он может оказаться в числе первых… Формально Петр Порошенко побежал впереди всех. Дело в том, что остальные представители олигархического кооператива пока хранят олимпийское спокойствие и не заявляли ни "за", ни "против" этого закона», — заявил он.

Кроме того, по его словам, дело не в законе, а в ситуации, которая «стремительно затягивает все узлы». Депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Президент Владимир Зеленский заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон. Драчун и беспредельщик. Последний настоящий олигарх Украины © коллаж Украина.Ру

Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине. Кроме того принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.