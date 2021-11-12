«Во второй половине дня состоится встреча глав МИД ЕС со странами "Восточного партнерства". Центральной темой станет подготовка саммита "Восточного партнерства" в декабре. На полях этой встречи глава МИД ФРГ Маас предварительно со своим французским коллегой Ле Дриан проведут переговоры с украинским министром Кулебой», — сообщила представитель МИД ФРГ.
Дмитрий Кулеба также заявил, что в рамках подготовки к саммиту «Восточного партнерства», помимо встречи с руководством НАТО, проведет переговоры с коллегами-министрами и еврокомиссарами.
По его словам, речь пойдет о «практических шагах поддержки Украины со стороны партнеров» на фоне ситуации вдоль границы Украины с Белоруссией, в зоне конфликта в Донбассе, в Крыму и Приднестровье.
Ранее Франция и Германия предложили России 11 ноября провести встречу в нормандском формате на уровне глав МИД. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москве не нужна встреча ради встречи, и подчеркнул, что Киев не выполняет уже достигнутые минские договоренности.