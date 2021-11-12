Министры иностранных дел Германии, Украины и Франции Хайко Маас, Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан в понедельник, 15 ноября, проведут встречу в Брюсселе. Об этом 12 ноября заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе, передает РИА Новости

«Во второй половине дня состоится встреча глав МИД ЕС со странами "Восточного партнерства". Центральной темой станет подготовка саммита "Восточного партнерства" в декабре. На полях этой встречи глава МИД ФРГ Маас предварительно со своим французским коллегой Ле Дриан проведут переговоры с украинским министром Кулебой», — сообщила представитель МИД ФРГ.

«У нас разные взгляды»: Кулеба признал разногласия с Вашингтоном по СП-2 © AP, Saul Loeb/ Pool также заявил, что в рамках подготовки к саммиту «Восточного партнерства», помимо встречи с руководством НАТО, проведет переговоры с коллегами-министрами и еврокомиссарами.

По его словам, речь пойдет о «практических шагах поддержки Украины со стороны партнеров» на фоне ситуации вдоль границы Украины с Белоруссией, в зоне конфликта в Донбассе, в Крыму и Приднестровье.

Ранее Франция и Германия предложили России 11 ноября провести встречу в нормандском формате на уровне глав МИД. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москве не нужна встреча ради встречи, и подчеркнул, что Киев не выполняет уже достигнутые минские договоренности.