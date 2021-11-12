На Прикарпатье мужчина решил «заминировать» ТЭС после того, как ему отказали в экскурсии по предприятию. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба местной Нацполиции

Во время ЛГБТ-вечеринки: Офис президента заминирован - СМИ © kyivpride

Оказалось, что к «минированию» ТЭС причастен 31-летний житель Хмельницкой области, который в 2015 году уже привлекался к ответственности за псевдоминирование.

«Мужчина вместе с родственником, который предоставляет услуги грузовых перевозок на ТЭС, хотел попасть на экскурсию. Со слов фигуранта на экскурсию его не пустили, он простоял более 3-х часов и замерз. Этот факт его возмутил и через неделю он решил сообщить о заминировании объекта», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.