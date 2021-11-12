Сообщение о минировании ТЭС, расположенной в Ивано-Франковской области, появилось 7 ноября. Помещение проверили взрывотехники, никакой взрывчатки на территории предприятия они не нашли.
Оказалось, что к «минированию» ТЭС причастен 31-летний житель Хмельницкой области, который в 2015 году уже привлекался к ответственности за псевдоминирование.
«Мужчина вместе с родственником, который предоставляет услуги грузовых перевозок на ТЭС, хотел попасть на экскурсию. Со слов фигуранта на экскурсию его не пустили, он простоял более 3-х часов и замерз. Этот факт его возмутил и через неделю он решил сообщить о заминировании объекта», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.