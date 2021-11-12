Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что Украина должна отвоевать у России Воронежскую область, Кубань и Зеленый Клин на Дальнем Востоке, чтобы контролировать свою восточную границу. Об этом 12 ноября он заявил в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов»

Экс-министр Омелян объяснил, почему поезда на Украине сходят с рельс все чаще © Пресс-служба МЧС РФ / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

«То, что происходит с [Владимиром] Зеленским, — это проект Кремля от начала до конца… И этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», — заявил экс-министр.

Омелян, будучи министром при президенте Петре Порошенко, вместо того, чтобы добиться обновления крайне изношенного подвижного состава запрещал железнодорожное сообщение с Россией и обещал построить в стране «гиперлуп Илона Маска».

При этом Государственная служба Украины по безопасности на транспорте отмечала, что при Омеляне в 2017 году с путей «Укрзализныци» поезда сходили пять раз, а в 2018 году — шесть.

Порядка 90% этих транспортных происшествий было допущено в связи с неудовлетворительным состоянием путей.