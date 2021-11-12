Президент хоккейного клуба «Донбасс», бывший вице-премьер Украины Борис Колесников принял решение отозвать игроков своего клуба из сборной Украины прямо накануне матча национальной команды. О ситуации рассказывает 12 ноября сайт ua.tribuna.com

В пятницу, 12 ноября, сборная Украины по хоккею должна стартовать на турнире Euro Hockey Challenge в Будапеште. Накануне стало известно, что по решению Колесникова семь игроков «Донбасса» покинули расположение национальной команды и вылетели обратно на родину. Один из спортсменов, Виталий Лялька, принял решение остаться в сборной, после чего его контракт с клубом Колесникова был разорван.

По решению Федерации хоккея Украины (ФХУ), места выбывших игроков займут семь представителей киевского клуба «Сокол». Примечательно, что все они являются гражданами Российской Федерации. Согласно ФХУ, все они имеют украинские корни и намерены в будущем получить гражданство Украины.

Ранее Колесников признался, что имеет конфликт с руководством национальной федерации. Владелец «Донбасса» недоволен не справедливыми, по его мнению, выборами руководства ФХУ, а также кандидатурой нового тренера сборной Вадима Шахрайчука.

Доел банан: украинский хоккеист получил наказание за расистскую выходку © Украинская хоккейная лига

На сегодняшний день «Донбасс» продолжает формально представлять Донецк, сама команда базируется в Дружковке (подконтрольная Украина часть Донецкой области).