Поляки, оказавшиеся в объявленной правительством зоне чрезвычайного положения в районе белорусской границы, рассказали корреспонденту испанской газеты «Паис», номер которой вышел 12 ноября, об охоте на людей и обысках в домах

Польское правительство объявило чрезвычайное положение в пограничной с Белоруссией зоне, стянуло туда войска и полицию, и запрещает въезд в неё гуманитарным организациям и частным лицам.

В этой зоне оказалась окраина города Хайнувка, сообщает испанский корреспондент, и приводит рассказ жительницы, не пожелавшей публиковать своё имя, «потому что ей запретили распространять информацию». Миграционный кризис: украинские неонацисты хотят помочь Польше © Украина.ру

«Много людей пересекает [границу]. И на них идёт охота. Я видела несколько групп на дороге, но не решилась заговорить с ними, потому что полиция может меня обвинить в том, что я им помогаю», — заявила она корреспонденту.

Жительница также рассказала о присутствии многочисленных агентов в штатском, КПП на дорогах и обысках.

«Это как на войне… За нами следят, а так как для того, чтобы войти в дом, [сейчас] не нужно распоряжение суда, ко мне уже три раза приходили. Однажды стали искать у меня под кроватью, и тогда я им сказала: "Я не укрываю евреев"», — закончила рассказ полячка.

Ранее правительство Белоруссии и международные гуманитарные организации обвиняли польские власти в неоправданной жестокости по отношению к нелегальным мигрантам.