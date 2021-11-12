Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном прекращении транзита газа по газопроводу «Ямал-Европа» не было согласовано с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 12 ноября РИА Новости

«Пустое нагнетание»: Песков об утверждениях американских СМИ о подготовке вторжения на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко призвал власти ЕС перед введением очередных санкций подумать о судьбе транзита газа и грузов через республику. Со своей стороны он пригрозил остановить транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа».

Песков пояснил, что Лукашенко не обсуждал свое заявление с властями РФ.

«Они (заявления Лукашенко. — Ред.) никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия всегда будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента, вне зависимости от действий Минска.

В ЕС в ситуации с наплывом беженцев на границе Белоруссии и Польши винят Минск. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила происходящее как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию в соседних государствах. В Белоруссии претензии ЕС опровергли.