Ранее, 11 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти ЕС перед введением очередных санкций подумать о судьбе транзита газа и грузов через республику. Со своей стороны он пригрозил остановить транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа».
Песков пояснил, что Лукашенко не обсуждал свое заявление с властями РФ.
«Они (заявления Лукашенко. — Ред.) никак не согласованы. Это, в данном случае, да, это наш союзник, но это суверенное государство», — отметил Песков.
Он добавил, что Россия всегда будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента, вне зависимости от действий Минска.
В ЕС в ситуации с наплывом беженцев на границе Белоруссии и Польши винят Минск. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила происходящее как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию в соседних государствах. В Белоруссии претензии ЕС опровергли.