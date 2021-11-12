Идею поженить Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова в 1993 году подал продюсер «На-На» Бари Алибасов. Об этом на днях рассказал солист группы «На-На» Владимир Политов в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1»

«Вижу ее молодой»: Киркоров ответил, как сейчас относится к Пугачевой © Открытые источники

В 1993 году у Аллы Пугачевой и ее тогдашнего бойфренда Сергея Челобанова наступил кризис в отношениях. Тогда на дне рождения Политова Алибасов предложил Пугачевой подумать о браке с Киркоровым.

Продюсер заявил, что Филипп — «парень неплохой», а брак известной и начинающей звезды станет «замечательным информационным поводом».

«Сначала у них отношения были понарошку. Потом переросли в настоящие искренние отношения», — рассказал Политов.

Так несерьезные отношения эстрадных артистов переросли в 11-летний брак.

После развода Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина. Киркоров не женился вновь, но назвал свою дочь, рожденную с помощью суррогатной матери, в честь экс-супруги — двойным именем Алла-Виктория.