Солист группы «На-На» вспомнил, что пожениться примадонне и будущему поп-королю Филиппу Киркорову посоветовал Алибасов.
В 1993 году у Аллы Пугачевой и ее тогдашнего бойфренда Сергея Челобанова наступил кризис в отношениях. Тогда на дне рождения Политова Алибасов предложил Пугачевой подумать о браке с Киркоровым.
Продюсер заявил, что Филипп — «парень неплохой», а брак известной и начинающей звезды станет «замечательным информационным поводом».
«Сначала у них отношения были понарошку. Потом переросли в настоящие искренние отношения», — рассказал Политов.
Так несерьезные отношения эстрадных артистов переросли в 11-летний брак.
После развода Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина. Киркоров не женился вновь, но назвал свою дочь, рожденную с помощью суррогатной матери, в честь экс-супруги — двойным именем Алла-Виктория.
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