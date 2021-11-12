Прокуратура утверждает, что злоумышленники, трое из которых арестованы, организовали подпольную типографию на съёмных квартирах в Днепропетровской области. Они размещали объявления о своих услугах в своём Telegram-канале, а изготовленные поддельные документы отправляли своим клиентам по почте.
У участников группы были проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки отчётности медицинских учреждений, около 500 тысяч гривен и 12 тысяч долларов США.
В последние недели в украинских и зарубежных СМИ регулярно появляются сообщения о деятельности различных мошенников, продающих поддельные документы о вакцинации против COVID-19 и документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.
Согласно расследованию американского телеканала «Эй-би-си», за взятку возможно также получить поддельное цифровое свидетельство о вакцинации с государственного украинского сайта «Дия».