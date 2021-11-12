О разоблачении группы лиц, изготовлявших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты, сообщил 12 ноября Офис генпрокурора Украины

Прокуратура утверждает, что злоумышленники, трое из которых арестованы, организовали подпольную типографию на съёмных квартирах в Днепропетровской области. Они размещали объявления о своих услугах в своём Telegram-канале, а изготовленные поддельные документы отправляли своим клиентам по почте.

У участников группы были проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки отчётности медицинских учреждений, около 500 тысяч гривен и 12 тысяч долларов США. Мошенники пообещали украинцам компенсацию за карантин © фотобанк

В последние недели в украинских и зарубежных СМИ регулярно появляются сообщения о деятельности различных мошенников, продающих поддельные документы о вакцинации против COVID-19 и документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Согласно расследованию американского телеканала «Эй-би-си», за взятку возможно также получить поддельное цифровое свидетельство о вакцинации с государственного украинского сайта «Дия».