Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что граждане Украины не должны вмешиваться в дела Грузии. Об этом сообщила 12 ноября пресс-служба правительства Грузии

Зеленский обратился с просьбой к премьеру Грузии из-за Саакашвили © president.gov.ua позвонил премьеру Грузии по поводу состояния Саакашвили. Он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины и призвал допустить к нему для свидания близких и разрешить медикам c Украины осмотреть его.

«В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо», — говорится на сайте правительства Грузии.

Гарибашвили заявил, что Саакашвили силой перевели в тюремную больницу в рамках закона. В ответ на просьбу Зеленского допустить к Саакашвили украинских врачей он заверил, что экс-президенту оказывают помощь профессиональные медики в Грузии.

Ранее Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку. По его словам, «голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства» против него.

Власти Грузии отказали Саакашвили в просьбе о переводе в частную клинику, после прекращения голодовки его обещают вернуть из тюремной больницы Тбилиси в тюрьму Рустави.