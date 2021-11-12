Служба безопасности Украины (СБУ) не продлила запрет на въезд в страну российскому видеоблогеру Илье Варламову. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос «Украинской правды»

Варламов заявил, что главное достояние Душанбе находится под угрозой © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«По состоянию на дату запроса компетентными подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось. В случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры», — говорится в ответе СБУ.

По словам пресс-секретаря государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, украинские пограничники могут отказать Варламову во въезде на Украину при попытке пересечь границу, если для этого будут основания.

Илье Варламову запретили въезд на Украину из-за поездок в российский Крым, откуда он делал ряд репортажей.