С ноября 2016 года по ноябрь 2020 года въезд в страну для блогера-урбаниста был запрещен.
«По состоянию на дату запроса компетентными подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось. В случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры», — говорится в ответе СБУ.
По словам пресс-секретаря государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, украинские пограничники могут отказать Варламову во въезде на Украину при попытке пересечь границу, если для этого будут основания.
Илье Варламову запретили въезд на Украину из-за поездок в российский Крым, откуда он делал ряд репортажей.