Кто-то из родителей заснял на телефон, как школьник из Одессы выполняет спортивные упражнения перед экраном ноутбука. Учитель при этом контролирует учеников. Заметив, что его снимают, мальчик смеется и закрывает камеру телефона.
«Беспощадная дистанционка. Вот так сейчас проходят уроки физкультуры онлайн. А раньше в футбол за школой гоняли…» — подписали видео в канале.
В комментариях читатели паблика разошлись в оценках физкультуры в онлайн-режиме.
«Будущий олимпийский чемпион», «Издевательство над детьми», «Это еще отлично. У нас тесты по физкультуре», «Да ладно вам! Фитоняши за такие онлайн-уроки деньги платят!», «Ну-ну, их так научат, они привыкнут, и потом будут детей делать онлайн. [Конец] человечеству!» — заявили подписчики канала.
https://24tv.ua/ru/nikakie-rejtingi-ne-stojat-zdorovja-zhizni-detej-ukraina-novosti_n1793060
На Украине в дистанционном режиме работает 51% школ. Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что очное обучение школьников вернут только после уменьшения количества больных. По словам Кличко, «ни одна жизнь ребенка не стоит рейтингов». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме.
https://24tv.ua/ru/nikakie-rejtingi-ne-stojat-zdorovja-zhizni-detej-ukraina-novosti_n1793060