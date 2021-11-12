Родители украинских школьников посмеялись и посочувствовали детям, которые «посещают физкультуру» в дистанционном режиме. Ролик выложили 11 ноября в Telegram-канале «Новости Одессы»

Дистанционное обучение: глупеют ли из-за него дети? © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

«Беспощадная дистанционка. Вот так сейчас проходят уроки физкультуры онлайн. А раньше в футбол за школой гоняли…» — подписали видео в канале.

В комментариях читатели паблика разошлись в оценках физкультуры в онлайн-режиме.

«Будущий олимпийский чемпион», «Издевательство над детьми», «Это еще отлично. У нас тесты по физкультуре», «Да ладно вам! Фитоняши за такие онлайн-уроки деньги платят!», «Ну-ну, их так научат, они привыкнут, и потом будут детей делать онлайн. [Конец] человечеству!» — заявили подписчики канала.

ни одна жизнь ребенка не стоит рейтингов и всего остального"

https://24tv.ua/ru/nikakie-rejtingi-ne-stojat-zdorovja-zhizni-detej-ukraina-novosti_n1793060

На Украине в дистанционном режиме работает 51% школ. Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что очное обучение школьников вернут только после уменьшения количества больных. По словам Кличко, «ни одна жизнь ребенка не стоит рейтингов». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме.

очного обучения детей возможно только после уменьшения количества больных.

https://24tv.ua/ru/nikakie-rejtingi-ne-stojat-zdorovja-zhizni-detej-ukraina-novosti_n1793060