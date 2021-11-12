Депутат Верховной Рады Гео Лерос, который ранее был изгнан из фракции «Слуга народа», станет примером того, что показывать неприличный жест президенту страны с трибуны парламента не следует, но судебным приговорим дело не кончится. Об этом 11 ноября в эфире UkrLive заявил украинский политолог Вадим Карасев

«Тут нужно было показательно "наказать", чтобы попугать. Если дело дойдет до суда, то я не думаю, что дело будет иметь перспективу. Немного на нем сможет выиграть Гео Лерос. Но сделают так, чтобы в следующий раз, перед тем, как показывать средний палец на трибуне Верховной Рады Украины, не важно, Лерос или кто-то другой, чтобы кто-то крепко задумался, нужно ли это делать», — заявил Карасев.

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Ранее Лерос во время выступления в Раде обратился к президенту Зеленскому и заявил, что «не боится говорить правду», и что глава государства может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела». Во время своего выступления он показал неприличный жест.

Накануне Лерос сообщил, что ему вручили подозрение в хулиганстве прямо во дворе его дома.