«Тут нужно было показательно "наказать", чтобы попугать. Если дело дойдет до суда, то я не думаю, что дело будет иметь перспективу. Немного на нем сможет выиграть Гео Лерос. Но сделают так, чтобы в следующий раз, перед тем, как показывать средний палец на трибуне Верховной Рады Украины, не важно, Лерос или кто-то другой, чтобы кто-то крепко задумался, нужно ли это делать», — заявил Карасев.
По мнению политолога, подозрение было выдвинуто с той целью, чтобы жест «недоброй воли» в адрес Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака не прошел незаметно.
Ранее Лерос во время выступления в Раде обратился к президенту Зеленскому и заявил, что «не боится говорить правду», и что глава государства может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела». Во время своего выступления он показал неприличный жест.
Накануне Лерос сообщил, что ему вручили подозрение в хулиганстве прямо во дворе его дома.