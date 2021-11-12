Ранее агентство «Блумберг» сообщило, со ссылкой на анонимные источники, о предупреждении, якобы сделанном американскими чиновниками своим коллегам из ЕС. Согласно американскому агентству, они заявили об опасениях в связи с некими «общедоступными доказательствами».
«Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — заявил Песков.
Второго ноября бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин также указал, что не считает возможным вторжение РФ в страну в «ближайшее время».