Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления американских представителей о возможном вторжении России на Украину. Об этом он заявил 12 ноября, передает РИА Новости

Ранее агентство «Блумберг» сообщило, со ссылкой на анонимные источники, о предупреждении, якобы сделанном американскими чиновниками своим коллегам из ЕС. Согласно американскому агентству, они заявили об опасениях в связи с некими «общедоступными доказательствами».

«Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — заявил Песков.