Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил его вызволить экс-главу своей страны Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы. Об этом 12 ноября он рассказал журналисту Дмитрию Гордону, видео появилось на его YouTube-канале

Канделаки заклеймила Кикабидзе позором за бандеровскую фотографию © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Мы с Зеленским давно знакомы и этот разговор был близких друзей. И вот я говорю: я специально прилетел, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли, потому что есть такое ощущение, что там хотят, чтобы он не вышел живым», — сказал певец.

По его словам, в тюрьме с беглым экс-президентом обращаются крайне плохо, усугубляет ситуацию объявленная политиком более 40 дней назад голодовка.

Также Кикабидзе утверждает, что на Саакашвили оказывают моральное и физическое давление, в том числе, двери в камеры были открыты, чтобы заключенные могли принять участие в акциях устрашения.

«Так поступают с ним, потому что он был президентом страны, который на ноги поставил страну, которая была без света, без газа, без керосина, без всего. Он много чего сделал, без ошибок никто не живет», — сказал артист.

По его словам, Зеленский его услышал и пообещал позвонить премьеру Грузии, что уже сделал. Кикабидзе заявил, что любит Саакашвили и его семью и очень сочувствует его матери, у которой 12 ноября день рождения.

Зеленский обратился с просьбой к премьеру Грузии из-за Саакашвили © president.gov.ua Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Его задержали и отправили в тюрьму. После задержания Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина».

По ряду уголовных обвинений, в частности за превышение должностных полномочий, ему грозит около 9 лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, а 11 ноября в СМИ появились публикации об ее окончании и пошатнувшемся здоровье политика.

Вахтанг Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР и заслуженный артист Украины. В 2020-м стал депутатом парламента Грузии от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

В России артист не выступает с 2008 года из-за конфликта в Южной Осетии, а от российского ордена Дружбы отказался. Не дает концерты певец и в Донбассе, считая, что его там «арестуют и расстреляют». При этом Кикабидзе был среди гостей Зеленского на его первом Дне независимости Украины в 2019 году.