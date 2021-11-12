О драматическом положении нелегальных мигрантов, перешедших белорусскую границу, сообщает 12 ноября корреспондент испанской газеты «Паис» со ссылкой на польских активистов

Тысячи нелегальных мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, находятся на белорусско-польской границе, пытаясь проникнуть на территорию ЕС. Польские пограничники применяют против них слезоточивый газ и другие спецсредства.

Марыся Злонкевич, активист из польской неправительственной организации «Хлеб и соль», рассказала корреспонденту газеты о том, что, начиная с сентября эта организация помогла сотням беженцев. В частности, два дня назад Злонкевич беседовала с мигрантом, который во время предыдущей попытки проникновения на польскую территорию потерял сознание, а затем был «возвращён пограничниками в Белоруссию разутым».

Калина Чварног из фонда помощи беженцам «Спасение» заявила испанскому журналисту о том, что в зоне чрезвычайного положения, объявленной польским правительством, мигрантам помогают только местные жители, потому что доступ туда для других людей и гуманитарных организаций запрещён польским правительством.

«Когда они выходят из зоны чрезвычайного положения, мы можем дать им еду, питьё или одеяла и помочь им обратиться за международной защитой до прибытия сил безопасности», — рассказала Чварног.

В некоторых случаях, отметила активистка, беженцев, добиравшихся до помощи фонда «Спасение», всё равно возвращали в Белоруссию. «Ситуация катастрофическая»: в ООН высказались о положении беженцев на белорусско-польской границе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В статье рассказывается об утверждениях заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского, что нелегальные мигранты, задерживаемые прямо на границе, возвращаются в Белоруссию, а те, кто был обнаружен на некотором расстоянии от неё, задерживаются властями.

В связи с этим газета отмечает, что право на прошение об убежище не зависит от удалённости просителя от границы.