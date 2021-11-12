Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков призвал страны НАТО «не заигрываться» с военной активностью в Черном море и не устраивать провокации с приближением к берегам Крыма, передает 12 ноября РИА Новости

Пентагон ответил на претензии Москвы по активности США в Черном море © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Вице-спикер крымского парламента отметил, что такое усиление активности НАТО неслучайно, поскольку Крым — стратегически важный регион.

По его словам, у данной ситуации есть два аспекта.

«Первый — военный, когда власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты. Подобные приближения к нашим границам не имеют никаких перспектив <…> Второй аспект — политический… Каждый раз, приближаясь к границам Крыма, наши оппоненты стараются напомнить, что они не признают статус полуострова, что они приближаются не к территории Российской Федерации, а к территории другого государства, которое рвется всеми силами в НАТО», — заявил Бобков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Ангелой Меркель отметил провокационную активность стран НАТО в Черном море. Он подчеркнул дестабилизирующий и опасный характер таких действий НАТО.